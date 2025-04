FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Kurserholung am Vortag treten die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse. Am Tag der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump stand der Dax in der ersten Handelsstunde mit 0,90 Prozent im Minus bei 22.337 Punkten.

Anleger warten ab. Laut der Commerzbank wird darüber spekuliert, ob die USA einen pauschalen Gegenzoll auf alle Handelspartner, einen pauschalen Zoll auf bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zollsätze erheben werden. Von der Helaba hieß es, die Verunsicherung bleibe erhöht, denn es werde eine Verschärfung des Handelskonflikts befürchtet. Trump will die neuen Zölle bei einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses um 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr deutscher Zeit) bekanntgeben.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank zur Wochenmitte um 0,64 Prozent auf 27.515 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ebenfalls 0,6 Prozent.

Unternehmensseitig sah es zunächst etwas ruhiger aus. Nordex legten um 1,1 Prozent zu. Aufträge aus der Türkei stützten die Titel des Windturbinenherstellers.

Die Aktien von Auto1 revidierten ihr vorbörsliches Plus und sanken um 2,3 Prozent. Die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend wackelt. 2024 hatte der Online-Gebrauchtwagenhändler erstmals überhaupt einen Gewinn unter dem Strich verzeichnet.

Norma Group sackten um 4,6 Prozent ab. Die Privatbank Quirin hatte die Titel des Verbindungstechnikherstellers auf "Sell" abgestuft.

Continental verbuchten Verluste von 1,1 Prozent nach Signalen des Autozulieferers vor dem anstehenden Quartalsbericht./ajx/stk

