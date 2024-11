Der neue Name spiegelt die kühne Vision des Unternehmens wider, Krebs durch die Nutzung der transformativen Kraft globaler Zusammenarbeit und multisektoraler Partnerschaften auszurotten

Das Unternehmen wird seinen Nasdaq-Ticker in ONC ändern

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, gab heute seine Absicht bekannt, den Namen des Unternehmens in BeOne Medicines Ltd. zu ändern, und bekräftigt damit sein Engagement für die Entwicklung innovativer Medikamente zur Beseitigung von Krebs durch die Zusammenarbeit mit der globalen Gemeinschaft, um so vielen Patienten wie möglich zu helfen.

"Krebs, eine der häufigsten Todesursachen weltweit, fordert einen hohen Tribut von Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften. Kein Mensch, keine Familie, kein Wissenschaftler, kein Arzt, kein Krankenhaus, kein Entscheidungsträger, kein Unternehmen und kein Land kann oder sollte dieser verheerenden Krankheit allein gegenüberstehen. Wir alle müssen zusammenarbeiten, um zu gewinnen. Deshalb sind wir entschlossen, eine entscheidende Rolle zu spielen und die globale Gemeinschaft im Kampf gegen den Krebs zu vereinen. Unser Fokus liegt nicht nur darauf, möglichst vielen Menschen innovative Medikamente zur Verfügung zu stellen, sondern auch darauf, die Herausforderungen zu identifizieren und anzugehen, die den Zugang erschweren, und die Behandlungen zugänglicher und erschwinglicher zu machen", sagte John V. Oyler, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von BeiGene. "Wir haben bereits mehr als 1,4 Millionen Patienten geholfen, und mit einer der produktivsten Onkologie-Pipelines werden wir in diesem Jahr mehr als 10 neue potenzielle Medikamente in die Klinik bringen. Ich freue mich auf unser nächstes Wachstumskapitel als BeOne."

Über unsere Markenentwicklung: BeOne Medicines

Der vorgeschlagene neue Name und das Logo veranschaulichen unseren Fokus auf das gemeinsame Vorgehen gegen Krebs. Zu den wichtigsten Merkmalen des neuen Logodesigns gehören:

"Be" steht für das grundlegende Ziel jedes Krebspatienten einfach frei von Krankheit zu sein;

"One" betont unsere Einheit als Team und unseren Fokus darauf, Patienten, Pflegepersonal, Wissenschaftler, Gesundheitsdienstleister, Regierungen und die Industrie mit einer gemeinsamen Mission zusammenzubringen, um Krebs gemeinsam zu besiegen;

Das Wort "Onc" in Rot innerhalb von "One" verdeutlicht unser verstärktes Engagement für die Onkologie; und

der Einschaltknopf im letzten "e" steht für unseren stets aktiven Ansatz bei der Suche nach neuartigen Medikamenten, die Krebs "ausschalten", indem sie die wichtigsten Faktoren für das Wachstum und Überleben von Krebszellen stören, das Immunsystem des Körpers für den Angriff auf Tumore nutzen und auf spezifische Biomarker von Krebs abzielen. Der geneigte Winkel der Taste verkörpert unseren Weg, der nicht immer geradlinig ist, wenn wir die Grenzen der Wissenschaft erweitern.

Der neue Name ist Teil eines umfassenderen strategischen Wachstumsplans, der es dem Unternehmen seit seiner Gründung 2010 ermöglicht hat, eine weltweite Führungsposition im Bereich Onkologie einzunehmen. Das Unternehmen meldete kürzlich einen Quartalsumsatz von 1 Milliarde US-Dollar, der auf ein starkes Wachstum der Produktumsätze in den USA und Europa zurückzuführen ist. Zur Unterstützung seines umfangreichen klinischen Portfolios und seines globalen Wachstums eröffnete das Unternehmen im Juli seine 800 Millionen Dollar teure Flaggschiff-Einrichtung für klinische Forschung und Entwicklung sowie Fertigung auf dem Princeton West Innovation Campus in Hopewell, New Jersey. Sobald der Name von den Aktionären genehmigt wurde, wird der Börsenticker des Unternehmens an der Nasdaq auf "ONC" umgestellt.

Die fast 11.000 Mitarbeiter des Unternehmens haben mehr als 20 Moleküle in die klinische Phase gebracht und behördliche Zulassungen auf fünf Kontinenten erhalten. Das einzigartige globale klinische Team, das aus mehr als 1.800 Mitarbeitern besteht, führt klinische Studien in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Asien in mehr als 45 Ländern durch. Die Portfoliostrategie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf die schnelle Generierung von Daten zum Konzeptnachweis im Frühstadium, die durch den schnellen und kostengünstigen Ansatz ("Fast to Proof of Concept") für globale klinische Operationen ermöglicht werden. Das Unternehmen hat seine Führungsposition in der Hämatologie mit BRUKINSA(Zanubrutinib) gefestigt, das die breiteste Indikation aller BTK-Inhibitoren aufweist und in den USA führend bei der Erstbehandlung von Patienten mit neu aufgetretener und rezidivierter/refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie sowie bei allen anderen zugelassenen B-Zell-Malignomen ist. Das Unternehmen treibt diese wirkungsvolle Therapie, die in mehr als 70 Märkten zugelassen ist, als Eckpfeiler seines Hämatologie-Geschäfts als Monotherapie und als Rückgrat für potenzielle Best-in-Class-Kombinationen mit dem BCL2-Inhibitor Sonrotoclax im Spätstadium und dem BTK-Degrader BGB-16673 voran. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen darauf, seine Führungsposition bei soliden Tumoren mit seinem PD-1-Inhibitor TEVIMBRA(Tislelizumab) auszubauen und potenzielle Best-in-Class-Wirkstoffe für Brust-, Lungen- und Magen-Darm-Krebs in verschiedenen Modalitäten voranzutreiben, darunter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, multispezifische Antikörper, zielgerichtete Protein-Degradatoren und niedermolekulare Inhibitoren.

Über BeiGene

BeiGene, das plant, seinen Namen in BeOne Medicines zu ändern, ist ein globales Onkologieunternehmen, das innovative Behandlungen erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind. Mit einem breiten Portfolio beschleunigen wir die Entwicklung unserer vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch unsere internen Fähigkeiten und Kooperationen. Wir setzen uns dafür ein, den Zugang zu Medikamenten für weitaus mehr Patienten, die sie benötigen, radikal zu verbessern. Unser wachsendes globales Team von fast 11.000 Kollegen erstreckt sich über fünf Kontinente. Um mehr über BeiGene zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beigene.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X (früher Twitter), Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Fähigkeit von BeiGene, innovative Medikamente zu entwickeln und mit der globalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, über die Fähigkeit von BeiGene, Behandlungen zugänglicher und erschwinglicher zu machen, über das zukünftige Wachstum des Unternehmens und über die Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeiGene unter der Überschrift "Über BeiGene". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von BeiGene, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die möglicherweise keine weitere Entwicklung oder Marktzulassung unterstützen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die sich auf den Beginn, den Zeitpunkt und den Fortschritt klinischer Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit, mit seinen vermarkteten Medikamenten und Medikamentenkandidaten, sofern diese zugelassen werden, kommerziellen Erfolg zu erzielen; BeiGenes Fähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Medikamente und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; BeiGenes Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung von Medikamentenentwicklung, -herstellung, -vermarktung und anderen Dienstleistungen; BeiGenes begrenzte Erfahrung bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen und der Vermarktung pharmazeutischer Produkte; BeiGenes Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung für den Betrieb zu erhalten und die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten abzuschließen und Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; und jene Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeiGene auf Formular 10-Q ausführlicher erörtert werden, sowie Diskussionen über potenzielle Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeiGene bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und BeiGene ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

