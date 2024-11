Nach Darstellung von SMC-Research habe der Neunmonatsbericht der 3U Holding AG die derzeitige schwierige Lage des Segments Erneuerbare Energien bestätigt. SMC-Analyst Adam Jakubowski hat seine Schätzung von Anfang November nur geringfähig angepasst und sein Urteil bestätigt.

Nach der Gewinnwarnung Ende Oktober habe der Neunmonatsbericht laut SMC-Research keine größeren Überraschungen geboten. Er habe die Aussage über die derzeit schwierige Lage des Segments Erneuerbare Energien als wichtigste Ursache der aktuellen Wachstums- und Ergebnisschwäche bestätigt. Konkret sei der Neunmonatsumsatz des Segments um 39 Prozent auf 3,7 Mio. Euro zurückgegangen, sein EBIT-Beitrag sei sogar um 73 Prozent auf 0,8 Mio. Euro gesunken. Umsatzseitig habe das durch die beiden anderen Segmente kompensiert werden können, so dass die Konzernerlöse trotzdem um 12 Prozent auf 42,1 Mio. Euro haben gesteigert werden können. Das Konzern-EBITDA habe ebenfalls, auch dank dem Ertrag aus dem Verkauf von Goldbeständen, noch leicht, um 2 Prozent auf 3,5 Mio. Euro, verbessert werden können, doch beim EBIT (-50 Prozent auf 0,4 Mio. Euro) und dem Nettoergebnis (-52 Prozent auf 0,8 Mio. Euro) habe sich ein Rückgang nicht verhindern lassen.

Die jüngst reduzierte Prognose (Umsatz von mindestens 55,0 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 4,0 bis 5,0 Prozent) habe 3U im Neunmonatsbericht bestätigt, auch die Analysten haben ihre Schätzungen, die sie erst Anfang November revidiert hatten, diesmal nur geringfügig aktualisiert. Ihr Kursziel liege nun bei 2,90 Euro und damit minimal tiefer als zuvor (3,00 Euro), zeige aber für die 3U-Aktie dennoch ein sehr hohes Kurspotenzial von ca. 75 Prozent. Wie schon bisher, enthalte ihre Wertermittlung keine Ergebnisbeiträge aus dem Bitcoin-Engagement, obwohl dieses aktuell bereits stille Reserven in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro enthalte. Auch die geplanten Akquisitionen und weitere Repowering-Projekte, die in der Wachstumsstrategie "Mission 2026+" eine zentrale Rolle spielen, seien in den Schätzungen von SMC-Research noch nicht enthalten.

Da die Analysten schon auf dieser Basis trotzdem eine attraktive Bewertung der Aktie sehen und 3U darüber hinaus mit einer exzellenten Bilanzsituation, einer überzeugenden Strategie und einem guten Track-Record des Managements aufwarte, bestätigen sie das Urteil "Buy".

