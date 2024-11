© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

Der chinesische E-Commerce-Gigant Alibaba hat am Freitag die Gewinnerwartungen für sein Septemberquartal übertroffen, während der Umsatz hinter den Erwartungen zurückblieb. Alibaba konnte am Freitag die Umsatzerwartungen der Analysten für das Quartal nicht erfüllen. Wirtschaftliche Unsicherheiten beeinträchtigen weiterhin die Konsumentenausgaben in China, was sich negativ auf das nationale Geschäft des Online-Handelsriesen auswirkt. Im zweiten Quartal, das am 30. September endete, kletterte der Umsatz des Unternehmens um 5 Prozent auf 236,50 Milliarden Yuan (entspricht 32,72 Milliarden US-Dollar), während Analysten laut LSEG-Daten einen Durchschnitt von 240,17 Milliarden Yuan prognostiziert …