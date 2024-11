St. Christina (ots) -Der Winter in Val Gardena steht vor der Tür und mit ihm die herrlich verschneiten Pisten und die magische Weihnachtsstimmung. Das Grödnertal begrüßt alle Winterfans mit einem besonderen Geschenk zum Saisonstart, dem "SuperPremiére-Angebot": Genießen Sie 4 Übernachtungen, 4 Tage Skipass und 4 Tage Skiverleih zum Preis von nur 3.Mit der ersten frischen Schneeschicht verwandelt sich das Val Gardena in ein wahres Winterwunderland und bietet Skifahrern alles, was das Herz begehrt: abwechslungsreiche Pisten, die sowohl Familien mit Kindern als auch passionierte Profis begeistern. Hier finden selbst Weltcup-Stars aufregende Herausforderungen, während Anfänger und Genussskifahrer auf bestens präparierten Abfahrten ihr Können in aller Ruhe verbessern können.Das Skigebiet Gröden/Seiser Alm ist Teil des berühmten Dolomiti Superski, dem Zusammenschluss von 12 Skigebieten in den Dolomiten, die mit nur einem Skipass zugänglich sind. Freuen Sie sich auf grenzenlosen Pistenspaß und erleben Sie die längste Abfahrt Südtirols!Das Ski-Highlight ist die Sellaronda in den Dolomiten - eine spektakuläre Rundtour, die in beide Richtungen befahrbar ist und durch vier ladinische Täler führt. Auf der Tour gleiten Sie über 40 km Pisten und erleben ein atemberaubendes Panorama, das von den majestätischen Dolomitengipfeln umrahmt wird. Zu den beliebtesten Einstiegspunkten in dieses einmalig-schöne Skikarussell gehört der malerische Ort Wolkenstein in Gröden."Das SuperPremiére-Angebot", gültig vom 05.12. bis 21.12.2024, ist die perfekte Gelegenheit, den Winterstart voll auszukosten und traumhafte Skitage im Herzen der Dolomiten zu erleben. Und das Beste daran: Skifahren im Dezember verspricht unberührte Pisten und entspanntes Fahrvergnügen abseits des Hochsaison-Trubels.Doch Val Gardena hat im Dezember nicht nur für Skifans etwas zu bieten! In den malerischen Dörfern "Wolkenstein" und "St. Ulrich" erwartet Sie eine festliche Weihnachtswelt, die verzaubert. Nicht umsonst wird das Grödnertal "das Weihnachtstal der Dolomiten" genannt.In St. Ulrich stehen kleine, liebevoll dekorierte Holzhütten, gefüllt mit handgefertigten Kunstwerken, traditionellen Leckereien, duftendem Glühwein und einem Hauch von Glamour. Wolkenstein hingegen lädt mit seiner originellen Variante zum Verweilen ein. Entlang einer 350 m langen Lichterkette werden kunstvoll angefertigte Seilbahnkabinen hängen und somit eine sportlich-glitzernde Atmosphäre ins Dorf zaubern.Die beiden charmanten Adventmärkte erstrahlen ab 05.12. bzw. 06.12.2024 im festlichen Glanz und sind nicht einfach nur Orte, an denen man Geschenke findet. Sie sind Erlebnisse, die das Herz erwärmen und in die festliche Stimmung des Dolomitenwinters eintauchen lassen.Kommen Sie im Dezember ins Val Gardena und lassen Sie sich von der einzigartigen Mischung aus sportlichem Winterspaß und besinnlicher Weihnachtsatmosphäre mitreißen. Ob mit Freunden, der Familie oder als Paar - mit dem "SuperPremiére-Angebot" wird der Winterbeginn zum Hochgenuss. Eine Einladung, die man nicht ablehnen sollte. Mehr Infos unter: www.valgardena.itVal Gardena SuperPremiére vom 05.12. bis 21.12.20244 Übernachtungen, 4 Tage Skipass und 4 Tage Verleih der Skiausrüstung zum Preis von 3!Und ab 6 bezahlten Tagen bekommen Sie sogar 2 Tage dazu geschenkt.Pressekontakt:DOLOMITES Val GardenaTel.: +39 0471 777777E-mail: info@valgardena.itHomepage: www.valgardena.itRedaktion:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: DOLOMITES Val Gardena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177408/5909741