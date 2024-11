In seinem wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie. von pv magazine Global Der Global Polysilicon Marker (GPM), der OPIS-Benchmark für Polysilizium außerhalb Chinas, wurde in dieser Woche mit 21,652 US-Dollar pro Kilogramm beziehungsweise 0,049 US-Dollar pro Kilogramm bewertet, was einem Rückgang von 1,89 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Der anhaltende Mangel an starker Nachfrage aufgrund von Handelsbarrieren hat die Preise unter Druck gesetzt. Quellen ...

