Kornelius Purps (antea): Über Zölle, Inflation, Zinsen und Aktien

15.11.2024 -

Wir werden immer wieder ermahnt, auf "komplexe Probleme" keine "einfachen Antworten" zu geben. Nun steht Donald Trump vor der Tür. Was bedeutet es, wenn der president elect nach Amtsantritt die Einfuhrzölle anhebt? "Aktien runter", wäre hier wohl die einfache Antwort. Eine (von vielen möglichen) Argumentationsketten, die sich dahinter verbirgt, klingt da schon komplizierter: höhere Einfuhrzölle treiben die Inflationsrate nach oben, die Fed wird die Zinsen anheben, damit steigen die Refinanzierungskosten der Unternehmen und das ist schlecht für die Aktienkursentwicklung. So weit, so nachvollziehbar. Aber ist die Frage der Aktienmarktauswirkungen höherer Zölle nicht viel verzwickter? Ich versuche einmal, die Vielschichtigkeit des Problems auszubreiten.

(...)