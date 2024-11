FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC von 37 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Dialyseanbieter habe ein gelungenes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Sven Kürten in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Dazu sei der Ausblick ein wenig besser als erwartet ausgefallen. Trotz hoher Unwägbarkeiten erscheine zudem das Enttäuschungspotenzial für 2025 eher gering. Die Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten sollte sich "in Summe positiv auf FMC auswirken"./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 15:21 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 15:38 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802