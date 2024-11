WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,48 Prozent und 1.771,62 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss nach unten. Für Unsicherheit an den Märkten sorgte zuletzt die Aussicht auf eine restriktive US-Handelspolitik und auch höhere Inflation in der kommenden Amtszeit des designierten US-Präsidenten Donald Trump.

Zudem hatte der US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt den Zinssenkungshoffnungen der Anleger einen zusätzlichen Dämpfer verliehen. Die US-Notenbank Fed müsse es nicht mit den Zinssenkungen eilig haben, da die Wirtschaft keine solchen Signale sende, sagte Powell auf einer Fed-Veranstaltung.

Stark gesucht waren in Wien Wienerberger -Aktien und gewannen 3,5 Prozent. Do&Co setzten mit einem Plus von 2,4 Prozent den Höhenflug vom Vortag fort. Rosenbauer schlossen nach gut aufgenommenen Quartalszahlen 0,6 Prozent fester. Unter Druck kamen Aktien der Raiffeisen Bank International und verloren 2,8 Prozent./mik/kat/APA/ngu

AT0000606306, AT0000831706, AT0000999982