DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Halozyme-Interesse sogt für Evotec-Rally

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kleinen Verlusten geschlossen. Der DAX büßte 0,3 Prozent auf 19.211 Punkte ein. Etwas auf die Stimmung drückte US-Notenbankchef Jerome Powell mit der Aussage, dass die Fed wegen der starken US-Wirtschaft keine Eile bei künftigen Zinssenkungen habe. Neue US-Wirtschaftsdaten zum Wochenausklang untermauerten das noch. Die wichtigen Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober einen Tick stärker als erwartet. Insbesondere am US-Zinsterminmarkt wich darauf Zinssenkungsfantasie, was negativ auf die Aktienmärkte abstrahlte. Der Optionsverfall an den Terminbörsen sorgte kaum fü Bewegung, zumal es sich nur um einen kleinen Verfallstermin handelte.

Mit einem Kurssprung um 21,3 Prozent auf 10,47 Euro reagierten Evotec auf ein Übernahmeangebot des US-Konkurrenten Halozyme zu 11 Euro je Aktie. Laut Evotec erfolgte das Angebot ohne Kontaktaufnahme. Die Evotec-Mitteilung klinge eher angesäuert, Unterstützung vom Management für das Gebot sei da kaum zu erwarten, kommentierte ein Händler.

Verkauft wurden Aktien aus dem Pharmasektor, nachdem bekannt wurde, dass Robert F. Kennedy Jr., der als Impfgegner gilt, neuer US-Gesundheitsminister werden soll. Im DAX ging es für Sartorius um 6 Prozent nach unten. Mit in den Sog gerieten Schott Pharma (-5,3%). Das Mainzer Unternehmen produziert pharmazeutische Ampullen und Spritzen. Für die Aktie des Mainzer Corona-Impfstoffentwicklers Biontech ging es im deutschen Xetra-Handel um 11,7 Prozent nach unten, an der Nasdaq, wo die Aktie stärker gehandelt wird, fiel der Kurs um knapp 5 Prozent.

Technologieaktien gehörten ebenfalls zu den Verlierern. Hier belastete ein mauer Ausblick des Ausrüsters der Halbleiterindustrie, Applied Materials. Infineon verloren 1,5, Suss Microtec 5,9 und Elmos 2,2 Prozent.

Nach einer Kaufempfehlung ging es für GFT Technologies um 7 Prozent nach oben und nach einer Kurszielerhöhung stiegen Adesso um 6,6 Prozent, nachdem sie bereits am Vortag in Reaktion auf starke Zahlen stark gestiegen waren.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.210,81 -0,3% +14,74% DAX-Future 19.257,00 -0,3% +9,79% XDAX 19.196,22 -0,1% +14,48% MDAX 26.411,07 -0,2% -2,63% TecDAX 3.352,33 -1,0% +0,47% SDAX 13.405,80 +0,2% -3,97% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,16 +4 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 22 16 2 3.493,4 69,1 80,0 MDAX 18 29 3 415,3 22,5 20,4 TecDAX 7 21 2 887,0 24,5 23,5 SDAX 25 45 0 164,5 14,0 11,8

November 15, 2024 11:54 ET (16:54 GMT)

