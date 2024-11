Die Aktien von Bloom Energy sind am Freitag zeitweise um 70 Prozent in die Höhe geschnellt. Im weiteren Handelsverlauf ist immer noch ein Plus von 43 Prozent übrig. Hintergrund ist ein Deal des KI-Gewinners mit American Electric Power.Wie bereits am frühen Nachmittag berichtet, hat Bloom Energy mit American Electric Power einen Vertrag über die Lieferung von Brennstoffzellen mit einer Leistung von bis zu 1 Gigawatt (GW) bekannt gegeben. Der Deal ist die weltweit größte kommerzielle Beschaffung einer ...

