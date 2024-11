The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.11.2024ISIN NameCA3007632084 EXCELSIOR MINING CORP.CA67079A1021 NUVEI CORP. SUBVTGSHSIT0005461329 DEFENCE TECH HOLDING SPAUS22234X1090 COUNTRY GARDEN HLD.ADR/25XS2325747397 GHANA 21/34 MTN REGSXS2675718998 LEVERAGE SHA ETP 2072XS2706223133 LEVERAGE SHA ETP 2071XS2706224883 LEVERAGE SHA ETP 2071XS2723569559 CARRIER GLOB 23/25 REGSXS2751688743 CARRIER GLOB 24/25