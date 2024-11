Bonn - Trotz vorgezogener Neuwahlen soll der Wahl-O-Mat rechtzeitig an den Start gehen. Der Sprecher der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Daniel Kraft, sagte der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe): "Wir sind zuversichtlich, dass das klappt."Kraft sagte weiter: "Wir haben für die neue Ausgabe zur Bundestagswahl 2025 bereits begonnen und schätzen, dass wir Anfang Februar 2025 fertig sein werden." Der Sprecher erklärte darüber hinaus, bei der Bundestagswahl 2021 habe der redaktionelle Prozess für die Erstellung der Thesen etwa 14 Wochen gedauert, bei der vergangenen Europawahl zehn Wochen.Zu den jetzt anstehenden Neuwahlen sagte er: "Für eine vorgezogene Wahl müssen wir diese Abläufe deutlich kürzer fassen und auch die vorgelagerte monatelange Vorbereitung hierfür muss nun in wenigen Wochen ablaufen."Für den beliebten Wahlhelfer erarbeitet eine Redaktion der Bundeszentrale Thesen, die Nutzer beantworten können und die im Vorfeld zur Beantwortung an Parteien geschickt werden. So können Nutzer am Ende ihre Übereinstimmung mit allen Parteien sehen. Diesmal sollen es Kraft zufolge rund 80 Thesen sein. Die Parteien bekommen zwei statt wie sonst drei Wochen Zeit zur Beantwortung.