Der Dax beendete die Handelswoche oberhalb von 19.000 Punkten. So weit, so gut. Die am Freitag noch veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze für Oktober brachten keine entscheidenden Impulse. Ein wenig mehr Dampf und Dynamik in Richtung Wochenende wäre aber dennoch aus bullischer Sicht wünschenswert gewesen… In der kommenden Handelswoche wird es maßgeblich darauf ankommen, das Handelsgeschehen von den 19.000 Punkten fernzuhalten und weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...