© Foto: Christian Charisius - picture alliance/dpa

Die Community um Evotec ist in Aufruhr, nachdem am 14.11. ein Übernahmeangebot seitens Halozyme Therapeutics ans Licht kam. Der Aktienkurs von Evotec stieg daraufhin um 20% aber die wO Nutzer sehen das Angebot skeptisch.Mit fast 900 Beiträgen seit Montag hat es in dieser Woche Evotec mal wieder an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund für das enorme Interesse ist ein Übernahmeangebot durch Halozyme Therapeutics, welches am 14. November nachbörslich vorgelegt wurde. Das amerikanische Biotechunternehmen, welches an Krebstherapien forscht, machte ein Angebot über 11 Euro in bar pro Aktie, woraufhin der Kurs von Evotec am nächsten Handelstag um über 20% nach …