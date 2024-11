Brüssel - Der EU-Haushalt für das Jahr 2025 steht. Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten erzielten in der Nacht eine Einigung über den Jahreshaushalt. Wie am Morgen mitgeteilt wurde, hat er einen Umfang von knapp 200 Milliarden Euro."Wir haben uns auf einen ausgewogenen Haushalt geeinigt, der uns die Mittel an die Hand gibt, um die vorrangigen Bereiche der EU zu verwirklichen und dabei die Interessen der Steuerzahler im Auge zu behalten", sagte der Chefunterhändler des Rates für den EU-Haushalt, der Ungar Péter Banai. Unter anderem sind Finanzmittel für den Wiederaufbau der von Naturkatastrophen betroffenen Länder vorgesehen.Beide Seiten haben im nächsten Schritt 14 Tage Zeit, die erzielte Einigung formell zu billigen. Die Verabschiedung des Haushaltsplans erfordert eine qualifizierte Mehrheit unter den Mitgliedsstaaten.