Wiesbaden - Wirtschaftsstaatssekretärin Franziska Brantner ist zur neuen Chefin der Grünen gewählt worden. Auf dem Parteitag in Wiesbaden kam sie am Samstag auf dem für Frauen reservierten Platz auf 78,2 Prozent der Delegiertenstimmen.Brantner hatte mit Susanne Bauer aus dem Kreisverband Bayreuth-Land eine Gegenkandidatin, die in der Kampfabstimmung aber nur auf ein Ergebnis 14,4 Prozent kam. In ihrer Bewerbungsrede hatte Brantner die Partei auf einen "Winterwahlkampf" eingestimmt und vor allem eine positive Bilanz der Amtszeit von Wirtschaftsminister Robert Habeck gezogen.Die neue Parteivorsitzende will die Partei künftig mit dem Bundestagsabgeordneten Felix Banaszak, der aber am Nachmittag erst noch gewählt werden muss. Brantner selbst ist seit 2013 Mitglied des Bundestages und seit Ende 2021 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Sie gilt als enge Vertraute des designierten Kanzlerkandidaten Habeck.