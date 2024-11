Berlin - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat dem neuen Grünen-Führungsduo Franziska Brantner und Felix Banaszak zu ihrer Wahl gratuliert und zugleich einen Dank an die scheidenden Parteichefs ausgesprochen."Mein Dank gilt Ricarda Lang und Omid Nouripour für die politisch harte, aber menschlich immer faire Auseinandersetzung der letzten Jahre", schrieb Merz am Samstag bei X/Twitter. "Politik lebt vom Wettbewerb um die besten Ideen - wir freuen uns auf den Wahlkampf in den nächsten Monaten."Merz hatte zuletzt bereits einen etwas gemäßigteren Ton gegenüber den Grünen gefunden, nachdem er in der Vergangenheit teilweise auf scharfen Konfrontationskurs zur Ökopartei gegangen war. Als Kanzlerkandidat der Union dürfte er auch mögliche Koalitionsverhandlungen bereits im Blick haben. CSU-Chef Markus Söder bleibt allerdings bisher weiter bei seiner klaren Ablehnung der Grünen als potenzieller Partner.