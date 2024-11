Wiesbaden - Pegah Edalatian ist zur neuen Politischen Bundesgeschäftsführerin der Grünen gewählt worden. Die bisherige stellvertretende Parteivorsitzende kam beim Bundesparteitag in Wiesbaden auf 81,2 Prozent der Stimmen. Ihr einziger Gegenkandidat Klemens Griesehop erreichte ein Ergebnis von 2,7 Prozent. 10,4 Prozent der Delegierten lehnten beide Kandidaten ab, 5,8 Prozent enthielten sich.Edalatian galt im Vorfeld als Favoritin der bisherigen Parteispitze sowie der neuen Vorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak für die Nachfolge von Emily Büning. In Ihrer Bewerbungsrede sagte Edalatian XXXXX.Das Amt der Politischen Geschäftsführer entspricht bei den Grünen ungefähr dem eines Generalsekretärs in anderen Parteien. Allerdings gilt bei Edalatian die Ausnahme, dass sie nicht den Bundestagswahlkampf organisieren soll - stattdessen wurde der Bundestagsabgeordnete Andreas Audretsch zum Wahlkampfleiter bestimmt.