Yixing - Bei einem Messerangriff in einer Berufsschule in der Stadt Yixing in der ostchinesischen Provinz Jiangsu sind am Samstag acht Menschen getötet und 17 weitere verletzt worden. Das berichten chinesische Medien übereinstimmend unter Berufung auf örtliche Polizeibehörden.Der Angriff ereignete sich demnach gegen 18.30 Uhr im Wuxi Vocational Institute of Arts and Technology. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde am Tatort gefasst und gestand die Tat, wie das Büro für öffentliche Sicherheit in Yixing mitteilte.Nach Angaben der Polizei kehrte der Verdächtige, der in diesem Jahr seinen Abschluss gemacht hatte, in die Schule zurück, um seinem Ärger darüber Luft zu machen, dass er sein Abschlusszeugnis aufgrund nicht bestandener Prüfungen nicht erhalten hatte und mit seiner Praktikumsvergütung unzufrieden war.