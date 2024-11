Freiburg - Am 5. Spieltag der Uefa Nations League hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina mit 7:0 gewonnen.Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass man dieses Spiel gewinnen wollte: Bereits nach 79 Sekunden beförderte Musiala die Kugel nach Kimmich-Flanke per Kopf ins rechte Eck.Die Gäste wirkten sichtlich beeindruckt und ließen sich von den Deutschen hinten einschnüren. In der 23. Minute kassierten sie das zweite Gegentor, als Andrich aus 18 Metern abzog und Kleindienst das Leder mit der Fußspitze ins rechte Eck lenkte.Die DFB-Elf sprühte vor Spielfreude und erzielte in der 37. Minute das 3:0 nach Traumkombination: Havertz spielte auf der rechten Seite einen Doppelpass auf engstem Raum mit Wirtz und netzte letztlich aus wenigen Metern in die linke Ecke ein.In der Nachspielzeit hätte das Auswärtsteam nach einem deutschen Abwehrschnitzer fast verkürzt, Baumann wehrte den Schuss des allein vor dem Tor stehenden Gigovic aber stark mit dem Fuß ab. Zur Pause war die deutliche Führung für Deutschland dennoch verdient.In Hälfte zwei zeichnete sich das gleiche Bild ab: Die Nagelsmann-Elf spielte unwiderstehlich nach vorne und Bosnien-Herzegowina wirkte defensiv überfordert.In der 50. Minute brachte ein direkter Freistoß von Wirtz den vierten Treffer, als Vasilj sich bei dem Flatterball aus 23 Metern verschätzte und hinter sich greifen musste.Der Leverkusener Ausnahmekönner legte bereits in der 57. Minute nach, als Havertz von rechts viel zu leicht durch den Strafraum spazieren durfte und Wirtz nach dessen Querpass nur noch einschieben brauchte.Der eingewechselte Sané steuerte in der 66. Minute gar das 6:0 bei, als er aus rund elf Metern unplatziert abzog, St.-Pauli-Keeper Vasilj aber nicht abwehren konnte.Und es kam in der 79. Minute noch bitterer für die Gastmannschaft: Eine Halbfeldflanke von Rüdiger fand in der Mitte Kleindienst, der den Fuß hinhielt und den Doppelpack schnürte.So dürfte es für die Barbarez-Elf eine Erlösung gewesen sein, als nach rund 93 Minuten inklusive Nachspielzeit der Abpfiff ertönte.Mit dem Kantersieg bleibt Deutschland in Gruppe 3 von Liga A der Nations League Tabellenführer, fünf Punkte vor den Niederlanden. Bosnien-Herzegowina bleibt mit einem Zähler Tabellenschlusslicht, vier Zähler hinter Ungarn auf Platz drei.