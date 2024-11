Moskau - Deutschlands Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), warnt in Russland lebende deutsche Staatsbürger vor Risiken. "Was die Gefährdung angeht, so gilt ganz klar, dass Russland kein Rechtsstaat ist", sagte Lambsdorff den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben). "Wer hier in die Mühlen der Justiz gerät, hat es sehr schwer."Der deutsche Botschafter in Russland führte aus: "Wir können hier niemanden aus dem Gefängnis holen." Er rate daher allen, sich die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes sehr genau anzuschauen. "Die werden wirklich mit größter Sorgfalt ausgearbeitet. Und da steht ganz klar drin, dass, wer nicht zwingende Gründe hat, nach Russland zu reisen oder sich hier aufzuhalten, sich das sehr gut überlegen sollte."Man gehe von 30.000 bis 40.000 Deutschen aus, die nach wie vor in Russland leben, darunter viele mit doppelter Staatsbürgerschaft. Diese seien besonderen Risiken ausgesetzt, weil ihnen eine konsularische Betreuung versagt werde.