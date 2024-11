HelloFresh hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung bei Umsatz und Kundenzahl durchlaufen. Das klare Ziel ist jetzt die Margenausweitung.Trotz globaler Herausforderungen überzeugt HelloFresh mit stabilen Wachstumsaussichten. 2024 wird der Kochboxen- und Fertiggerichtlieferant voraussichtlich einen Umsatz von rund 7,7 Milliarden Euro erzielen, was einem leichten Anstieg gegenüber den 7,59 Milliarden Euro im Jahr 2023 entspricht. Während in den vergangenen Jahren der Fokus stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...