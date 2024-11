Wiesbaden - Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck würde nach eigenen Angaben als Regierungschef die Taurus-Entscheidung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) revidieren.Er würde den Taurus an die Ukraine liefern, sagte Habeck am Sonntag im "Bericht vom Parteitag der Grünen" des ARD-Hauptstadtstudios. "Die Antwort auf diese Frage ist: Ja." Gleichwohl gehörten Waffenlieferungen immer zu den "schwersten Entscheidungen", die in Regierungsverantwortung zu treffen seien, fügte er hinzu.Um die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus gibt es schon länger unterschiedliche Ansichten in Deutschland, wobei vor allem die SPD blockiert. Nicht nur die Grünen sind für eine Lieferung, sondern zum Beispiel auch die Union.