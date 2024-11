Ukraine drosselt Stromproduktion von Atomkraftwerken

WIEN - Die ukrainischen Atomkraftwerke haben nach den massiven russischen Angriffen an diesem Wochenende die Stromproduktion gedrosselt. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, teilte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, in Wien mit.

IPO: TKMS-Chef Burkhard sieht Börsengang als bevorzugte Möglichkeit

KIEL - Nach dem Rückzug der US-Beteiligungsgesellschaft Carlyle aus dem Bieterprozess für die Thyssenkrupp -Marinesparte sieht TKMS-Chef Oliver Burkhard in einem Börsengang eine Option. "Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir unser Wachstum auch von außen finanzieren müssen", sagte Burkhard der "Welt am Sonntag".

Urabstimmung über Streik bei kommunalen Kliniken



BERLIN - In der Tarifrunde für die Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken will die Gewerkschaft Marburger Bund den Druck weiter erhöhen. Die große Tarifkommission beschloss eine Urabstimmung über "umfangreiche Arbeitskampfmaßnahmen" im neuen Jahr. Das Ergebnis soll vor Weihnachten bekanntgegeben werden. Die Vorsitzende Susanne Johna sagte, die Arbeitgeber nähmen die Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern offensichtlich nicht ernst. "Darauf müssen und werden wir die entsprechende Antwort geben." In den nächsten Wochen sind demnach auch bereits regionale Warnstreiks möglich.

Zahl der Post-Beschwerden steigt



BONN - Ob verspätete, falsch zugestellte oder gänzlich verlorene Briefe und Pakete: Bei der Bundesnetzagentur sind deutlich mehr Beschwerden über die Post und andere Logistikfirmen angekommen als zuvor. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres habe man circa 31.700 Eingaben von Verbrauchern verzeichnet und damit ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Aufsichtsbehörde auf dpa-Anfrage in Bonn mitteilte. In den ersten neun Monaten 2023 waren es 26.000 Post-Beschwerden gewesen.

Bundeswehr bekommt neue Airbus-Hubschrauber



DONAUWÖRTH - Vor einem Jahr hat die Bundeswehr bei Airbus 62 leichte Mehrzweck-Hubschrauber für 2,5 Milliarden Euro bestellt - am Montag bekommt Verteidigungsminister Boris Pistorius im bayerischen Donauwörth das erste Exemplar übergeben. Bis 2028 soll das Unternehmen den Heeresfliegern und der Luftwaffe die restlichen Maschinen vom Typ H145-M ausliefern und die Piloten schulen. Der Vertrag umfasst auch die Wartung für sieben Jahre.

ROUNDUP: Frankfurter Privatbankier Friedrich von Metzler gestorben

FRANKFURT - Der Frankfurter Bankier Friedrich von Metzler ist tot. Der 81-Jährige starb am Sonntag im Kreise seiner Familie, wie das Bankhaus Metzler mitteilte. Metzler prägte das Traditionsbankhaus mehr als fünf Jahrzehnte. In der Mitteilung wird auch Metzlers Tätigkeit als Mäzen gewürdigt, die ihm auch außerhalb der Finanzwelt Respekt eingebracht habe. Die operative Führung der Bank hatte er im Jahr 2018 abgegeben.

Gründer der Modekette New Yorker Friedrich Knapp ist tot

BRAUNSCHWEIG - Der Gründer und Inhaber der Modekette New Yorker, Friedrich Knapp, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Unternehmer hinterlässt drei Kinder und seine Lebenspartnerin, wie die Bekleidungskette mit Sitz in Braunschweig in Niedersachsen mitteilte. Das von Knapp aufgebaute Textilhandelsunternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben heute rund 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und besitzt mehr als 1.200 Filialen in 47 Ländern weltweit. Auch in vielen deutschen Innenstädten sind New-Yorker-Läden zu finden. Zuvor hatten die "Braunschweiger Zeitung", das "Manager Magazin" und andere Medien berichtet.



