Berlin - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff hat die Debatte in seiner Partei um eine mögliche Auswechslung ihres designierten Kanzlerkandidaten Olaf Scholz scharf kritisiert. Es gebe "überhaupt keinen Grund für eine Personaldebatte", sagte das Parteivorstandsmitglied dem "Handelsblatt" (Montagausgabe)."Außerdem schadet sie im Wahlkampf, in dem sich die SPD mittlerweile befindet, was anscheinend noch nicht alle mitbekommen haben." Roloff drängt daher auf eine schnelle Nominierung von Scholz durch die SPD-Spitze. "Ich möchte, dass die Parteiführung schnellstmöglich Klarheit schafft und den Bundeskanzler auch wieder zum Kandidaten macht", sagte er.