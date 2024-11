Der Fruitnet Tropicals Congress findet 2025 wieder statt und bringt wichtige Akteure aus der gesamten Branche zusammen, um die neuesten Marktchancen in der Kategorie der tropischen Früchte zu erkunden. Der zweitägige Kongress (eintägige Konferenz, Expo und Kontaktknüpfung-Veranstaltung, gefolgt von einem Tag mit Exkursionen) findet am 24. und 25. Juni, in dem Hilton Antwerp...

Den vollständigen Artikel lesen ...