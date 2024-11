EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Starke Geschäftsentwicklung und drittes Quartal 2024 mit Rekord in Umsatz und Ertrag



? Weiterhin dynamisches Wachstum im dritten Quartal 2024

? Sämtliche Geschäftsbereiche mit positiver Entwicklung

? Starker Zuwachs im Asset Management



Hamburg, 18. November 2024 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Abwicklung, Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, berichtet über eine starke Geschäftsentwicklung des Konzerns für die ersten drei Quartale 2024.



Mit einem erzielten Bruttoumsatz von 56,2 Mio. EUR (Q3 2023: 48,4 Mio. EUR, +16,1 %) hat die Netfonds Gruppe im dritten Quartal 2024 das Wachstum weiter auf hohem Niveau gehalten. Der Rekord-Nettoumsatz des dritten Quartals in Höhe von 10,3 Mio. EUR (Q3 2023: 8,5 Mio. EUR, +21,1 %) unterstreicht diese positive Dynamik. Das EBITDA erreichte im dritten Quartal 1,9 Mio. EUR (Q3 2023: 1,3 Mio. EUR, +46,6 %). Zusätzlich enthalten ist eine einmalige Belastung aus dem Umbau des Versicherungsbereiches in Höhe von 0,4 Mio. EUR.



Der Bruttoumsatz der ersten neun Monate des Jahres 2024 lag bei 168,6 Mio. EUR (9M 2023: 141,7 Mio. EUR, +19,0 %), während der Nettoumsatz 31,1 Mio. EUR betrug (9M 2023: 26,1 Mio. EUR, +19,3 %). Das EBITDA erreichte trotz der weiterhin hohen Investitionen in die finfire-Plattform und den damit verbundenen Kosten nach neun Monaten 4,8 Mio. EUR (9M 2023: 3,2 Mio. EUR, +52,7 %).



Dynamisches Wachstum über alle Geschäftsbereiche



Das Wachstum im dritten Quartal resultierte nahezu aus allen relevanten Geschäftsbereichen. Das Segment Investment und Vermögensverwaltung erreichte zum Quartalsultimo mit kombinierten Assets in Höhe von 27,2 Mrd. EUR ein neues Rekordniveau. Dies bedeutet eine Steigerung um 19,8 % gegenüber dem Vorjahr (9M 2023: 22,7 Mrd. EUR). Basis für die starke Geschäftsentwicklung sind zudem die anhaltenden Mittelzuflüsse im Depotgeschäft über die finfire-Plattform und in der Vermögensverwaltung.



Im Bereich Asset Management und Vermögensverwaltung wurden die Assets im Jahresverlauf um ca. 700 Mio. EUR gesteigert. Die Zahl der Neukunden, Neuinvestoren und neuen Vertriebspartner lag dabei weiter auf sehr hohem Niveau und bildet die Grundlage für zukünftiges Wachstum.



Die kombinierten Assets under Management der Vermögensverwaltung und des eigenen fondsbasierten Asset Managements der Netfonds Gruppe erreichten mit rund 3,7 Mrd. EUR ebenfalls ein neues Allzeithoch und erzielten Rekorderlöse.



Der Versicherungsbereich hat sich im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten mit einem Wachstum von rund 10 % ebenfalls positiv entwickelt. Durch die Implementierung weiterer Funktionen in die finfire-Plattform wird das Geschäftsvolumen zukünftig noch dynamischer skalierbar sein.



Skalierung der finfire-Plattform unterstützt positive Unternehmensentwicklung



"Die Weiterentwicklung und Implementierung neuer Funktionen in die finfire-Plattform zahlt sich immer weiter aus", sagt Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG. "Darüber hinaus haben wir die Nettoerlöse als Indikator für die positive Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal um über 20 % gesteigert. In den kommenden Quartalen wird unser Fokus neben dem weiteren Wachstum auch auf der Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung liegen."



Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres



Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten dieses Jahres bestätigt der Vorstand die Geschäftsprognose für das Gesamtjahr 2024, wie bereits mit der Vorstellung der Halbjahresbilanz veröffentlicht.



Die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten 2024 stellen sich wie folgt dar:



Übersicht Q3 2024 / Q3 2023

in Mio. EUR * Q3 2024 Q3 2023 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 56,2 48,4 +16,1 % Netto-Konzernumsatz 10,3 8,5 +21,1 % EBITDA 1,9 1,3 +46,6 % EBITDA Marge / Nettoumsatz 18,4 % 15,1 % n.a. EBIT 1,3 0,5 +136,0 % EBT (Gewinn vor Steuern) 1,2 0,4 +180,8 % * Gerundet



Übersicht 9M 2024 / 9M 2023

in Mio. EUR * 9M 2024 9M 2023 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 168,6 141,7 +19,0 % Netto-Konzernumsatz 31,1 26,1 +19,3 % EBITDA 4,8 3,2 +52,7 % EBITDA Marge / Nettoumsatz 15,5 % 12,1 % n.a. EBIT 3,0 1,0 +204,7 % EBT (Gewinn vor Steuern) 2,9 1,0 +201,2 % Assets under Administration 27,2 Mrd. 22,7 Mrd. +19,8 % * Gerundet



Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de .



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



