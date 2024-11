EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung

YOC AG SETZT POSITIVE ENTWICKLUNG FORT UND ERREICHT 19% UMSATZWACHSTUM PER 9M/2024



18.11.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





YOC AG SETZT POSITIVE ENTWICKLUNG FORT UND ERREICHT 19% UMSATZWACHSTUM PER 9M/2024 Berlin, 18. November 2024 - Für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2024 verzeichnete das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE 0005932735) ein Umsatzwachstum von 19% auf 23,5 Mio. EUR (9M/2023: 19,7 Mio. EUR). Damit konnte das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 sämtliche betriebswirtschaftliche und plattformbezogene Erfolgskennzahlen weiter steigern. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 2,6 Mio. EUR (9M/2023: 1,4 Mio. EUR), was einem Anstieg von 83% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Zudem konnte das Konzernperiodenergebnis im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahres überproportional auf 1,0 Mio. EUR (9M/2023: 0,2 Mio. EUR) gesteigert werden. Somit setzte sich die kontinuierliche Steigerung der Profitabilität des Konzerns auch im laufenden Geschäftsjahr 2024 weiter fort. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war die umfassende Weiterentwicklung unserer Technologieplattform VIS.X®. Die Einführung der VIS.X® Identity Intelligence Solution und die nahtlose Einbindung künstlicher Intelligenz in alle Produktlösungen haben die Effektivität des Targetings der VIS.X® Plattform signifikant gesteigert. Diese Innovationen des Unternehmens tragen dazu bei, Werbeplatzierungen zielgruppengenau auszuliefern und unsere führende Position im Ad-Tech-Markt nachhaltig zu festigen. Die Entwicklungen der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 bewegen sich im Einklang mit der Gesamtjahresprognose der YOC AG. Dirk Kraus, Chief Executive Officer der YOC AG: "Im dritten Quartal haben wir mit der Gründung der YOC Sweden AB unsere Geschäftstätigkeit in Schweden aufgenommen. Im Rahmen unserer Internationalisierungsstrategie verfolgen wir das Ziel, unsere Plattform VIS.X® als die High-Impact Plattform europaweit zu etablieren." *EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2023 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/finanzberichte ) ÜBER YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

KONTAKT YOC AG Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-0 ir@yoc.com www.yoc.com



18.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com