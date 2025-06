Original-Research: YOC AG - von Montega AG



24.06.2025 / 13:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.06.2025 Kursziel: 24,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Strategische Investitionen greifen: Umsatzwachstum beschleunigt sich im zweiten Quartal



Am 23.06.2025 hat YOC vorläufige Umsatzzahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht.



Nach einem moderaten Jahresstart im Q1 (+3% Umsatzwachstum) zeigte sich im zweiten Quartal eine deutliche Beschleunigung: Der Umsatz stieg im Halbjahr um rund 10% auf 17,0-17,2 Mio. EUR. Damit lagen die Erlöse im Q2 etwa 15-18% über dem Vorjahr (höchster Zuwachs seit Q1/24) - ein klares Signal, dass die eingeleiteten Wachstumsinitiativen zu greifen beginnen. Diese Entwicklung basiert nicht auf Sondereffekten, sondern reflektiert strukturelle Fortschritte: Die internationale Expansion - insbesondere nach Skandinavien - beginnt Wirkung zu entfalten. Parallel gewinnt die hauseigene VIS.X®-Plattform mit KI-gestützten, programmatischen Werbelösungen weiter an Bedeutung. Der Anteil KI-optimierter Produkte am Gesamtumsatz steigt kontinuierlich, was die Differenzierung gegenüber Wettbewerbern in walled-garden-dominierten Märkten verstärkt.



Im ersten Quartal hatte YOC gezielt in Personal, Technologie und den schwedischen Markteintritt investiert, was das EBITDA temporär auf 0,1 Mio. EUR drückte (Q1/24: 0,7 Mio. EUR) und zu einem negativen Periodenergebnis führte (-0,4 Mio. EUR). Mit dem beschleunigten Umsatzwachstum im Q2 sollte die Rückkehr in die Gewinnzone sowohl auf Quartalsbasis als auch in der Halbjahresbetrachtung einhergehen. Wir rechnen mit einem EBITDA für H1 von etwa 1 Mio. EUR (H1/24: 1,8 Mio. EUR) und einer deutlichen Steigerung in der traditionell wachstumsstärkeren zweiten Jahreshälfte.



Ausblick bestätigt: Das Management bestätigt auf dieser Grundlage die Jahresprognose: Für 2025 werden weiterhin Umsätze von 39-41 Mio. EUR, ein EBITDA von 5,5-6,5 Mio. EUR und ein Konzernergebnis von 3,5-4,5 Mio. EUR erwartet.



Fazit: YOC befindet sich in einem Übergang von der Investitions- in die Skalierungsphase. Das stark verbesserte Umsatzmomentum im Q2 ist ein erstes sichtbares Ergebnis der eingeschlagenen strategischen Linie und beweist, dass sich YOC in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld (Online-Werbeerlöse in Deutschland Januar bis April 2025 gem. Nielsen: -5,3% yoy, Mai: -11,4% yoy) mit der Fokussierung auf qualitativ hochwertige Werbeformate hervorragend positioniert hat und Marktanteile hinzugewinnt. Die operative Entwicklung verläuft damit im Einklang mit den Jahreszielen und unseren Erwartungen. Ein Jahresumsatz von mehr als 40 Mio. EUR, entsprechend etwa 15% Zuwachs ggü. 2024, erscheint auch im Hinblick auf die moderate Vergleichsbasis in Q4/24 u.E. gut erreichbar. Auf Basis der zunehmenden Plattformdurchdringung, fortschreitender Internationalisierung und der attraktiven Bewertung (2026e EV/EBITDA: 7,1) bekräftigen wir unser Kursziel von 24,00 EUR und unsere Kaufempfehlung.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32904.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com