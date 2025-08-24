Die Börsen standen in der vergangenen Woche zwischen geopolitischen Hoffnungen und geldpolitischen Unsicherheiten. Während Trump über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine sprach, horchte die Wall Street auf die Worte von Fed-Chef Powell - die Zinsfantasie trieb US-Indizes kräftig an. Bei den Nebenwerten: NFON korrigierte die Prognose, bleibt dank hoher wiederkehrender Umsätze stabil. The Platform Group glänzte mit starkem Wachstum und Zukaufplänen im Pharmasegment. Ottobock rückt als Milliarden-IPO-Kandidat näher. Stratec meldete ein Umsatzplus, litt aber unter Währungseffekten. YOC überzeugte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
