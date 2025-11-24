Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler German Smaller Companies A Fonds (ISIN DE0009752238/ WKN 975223) investiert selektiv in deutsche Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung, so die Experten von Metzler Asset Management.Der Fonds verfolge einen "Quality at a Reasonable Price (QARP)"-Ansatz und fokussiere sich somit auf Unternehmen, deren Geschäftsmodelle über eine nachhaltig führende Marktposition, hohe Markteintrittsbarrieren und strukturelles Wachstum verfügen würden und gleichzeitig nicht übermäßig teuer bewertet seien. Exzellente und erfahrene Management-Teams, solide Bilanzen, eine gute Cash-Generierung sowie ein starker Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte (ESG - Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) seien weitere Qualitätsmerkmale. Das Anlageziel des Fonds sei langfristiges Kapitalwachstum. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.