EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Immobilien/Joint Venture

MHP Hotel AG und HWS erwerben das Le Méridien Stuttgart



18.11.2024 / 08:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MHP geht erneut Co-Investment am Hotelimmobilienmarkt ein

Ziel der Qualitätsführerschaft auf dem deutschen Top-7-Hotel-Markt Stuttgart

ESG-konforme Modernisierung soll bis 2028 erfolgen München, 18. November 2024. Die MHP Hotel AG, im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert (ISIN: DE000A3E5C24 ), hat gemeinsam mit der HWS Immobilien- und Vermögensverwaltung GmbH, dem Family Office der Familie Schommartz, das Le Méridien Stuttgart erworben. MHP schloss im Rahmen des Joint Ventures einen langfristigen Mietvertrag für den Hotelbetrieb ab. Das Hotel in zentraler Lage am mittleren Schlossgarten in Stuttgart verfügt über 293 Zimmer. Es wird bereits seit 2017 von MHP betrieben und in den kommenden Jahren ESG-konform modernisiert. Durch die Übernahme eines Minderheitsanteils an der Liegenschaft geht MHP erneut ein Co-Investment ein und plant das Hotel auch zukünftig als Franchisepartner von Marriott International, der weltweit größten Hotelgesellschaft, unter der Marke Le Méridien am lokalen und internationalen Hotelmarkt zu positionieren. "Wir freuen uns, gemeinsam mit der Familie Schommartz das Objekt erworben zu haben, und dass das Le Méridien Stuttgart mit unveränderter Profitabilität langfristig Teil unseres Hotel Portfolios bleibt. Spätestens 2028 streben wir mit dem Betrieb des Le Méridien und des zukünftigen Hotels im Schlossgartenquartier, das zur Marriott Autograph Collection gehören wird, die Qualitätsführerschaft im gehobenen bis luxuriösen Segment auf dem deutschen Top-7-Hotel-Markt Stuttgart an", erklärt Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG. Ralf Selke, CFO der MHP Hotel AG ergänzt: "Nach Fertigstellung des Bahnprojekts Stuttgart 21 bietet das Le Méridien Stuttgart unseren Hotelgästen eine erstklassige Lage mit direkter S-Bahn Anbindung auch zur Messe und zum Flughafen. Hier nun zusätzliche Ertragsperspektiven auch aus dem Hoteleigentum generieren zu können, stärkt unsere Diversifizierung abseits des operativen Hotelgeschäfts." Verkäufer des Le Méridien Stuttgart ist Union Investment. Über die wirtschaftlichen Details des Erwerbs wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Beraten wurde MHP beim Erwerb des Hotels von der Kanzlei GSK Stockmann, München sowie von Sailler von Dall'Armi Pöschl & Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, München. Die rechtliche Begleitung von HWS erfolgte durch DLA Piper, Frankfurt. Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant, die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier für 2028. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com Kontakt Investor Relations:

junicorn Consulting

Julia Stoetzel

julia@junicornconsulting.com



18.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com