Die MHP Hotel AG hat ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 10,0-10,5 Mio. EUR (zuvor 9 Mio. EUR) angehoben, nachdem das Unternehmen besser als erwartet abgeschnitten hat. Treiber dieser Entwicklung ist der strategische Fokus auf das Premium- und Luxushotelsegment, das in Deutschland weiterhin überdurchschnittlich performt. Die kürzlich veröffentlichten Q1-Zahlen zeigten ein anhaltend starkes Wachstum: Der RevPAR stieg um 12%, der Umsatz um 17% im Jahresvergleich - getragen von höherer Auslastung, gestiegenen Zimmerpreisen und der Eröffnung des Koenigshof München. Das Unternehmen zeigt sich weiterhin zuversichtlich hinsichtlich seiner Wachstumsstrategie, und die laufende Konsolidierung in der europäischen Hotelbranche schafft attraktive Chancen. Falls erforderlich, würde MHP auch eine Kapitalaufnahme in Erwägung ziehen, um diese Chancen zu nutzen. Die Prognose für 2025 wurde bestätigt. Die Analysten von mwb research haben ihre Schätzungen angehoben und das Kursziel von 3,30 EUR auf 3,35 EUR erhöht. MHP wird mit einem sehr attraktiven EV/EBITDA-Multiplikator von weniger als dem 3-Fachen (für 2025) bewertet, was die KAUF-Empfehlung von mwb research untermauert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG