InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - November 18

InterContinental Hotels Group PLC (the Company)

Purchase of own shares

The Company announces that on 15 November 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 15 November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 94.4200 Highest price paid per share: £ 95.9000 Average price paid per share: £ 95.2485

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 158,732,846 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 15 November 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 95.9000 Lowest price paid (per ordinary share) £ 94.4200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 95.2485

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 15/11/2024 09:51:22 GMT 87 95.4200 XLON 1107784414271533 15/11/2024 09:55:14 GMT 45 95.4600 XLON 1107784414271929 15/11/2024 09:55:14 GMT 41 95.4600 XLON 1107784414271930 15/11/2024 10:07:10 GMT 90 95.7000 XLON 1107784414273044 15/11/2024 10:15:02 GMT 37 95.6600 XLON 1107784414273858 15/11/2024 10:15:02 GMT 47 95.6600 XLON 1107784414273859 15/11/2024 10:17:27 GMT 84 95.7000 XLON 1107784414274027 15/11/2024 10:25:23 GMT 86 95.7200 XLON 1107784414274531 15/11/2024 10:25:23 GMT 85 95.7000 XLON 1107784414274533 15/11/2024 10:33:18 GMT 89 95.7400 XLON 1107784414274969 15/11/2024 10:39:49 GMT 43 95.8400 XLON 1107784414275416 15/11/2024 10:39:49 GMT 47 95.8400 XLON 1107784414275417 15/11/2024 10:50:15 GMT 43 95.7800 XLON 1107784414276266 15/11/2024 10:50:15 GMT 43 95.7800 XLON 1107784414276267 15/11/2024 10:52:33 GMT 89 95.7200 XLON 1107784414276413 15/11/2024 11:05:37 GMT 85 95.9000 XLON 1107784414277630 15/11/2024 11:05:37 GMT 10 95.8800 XLON 1107784414277631 15/11/2024 11:05:37 GMT 77 95.8800 XLON 1107784414277632 15/11/2024 11:16:36 GMT 86 95.7200 XLON 1107784414280201 15/11/2024 11:18:39 GMT 90 95.6000 XLON 1107784414280833 15/11/2024 11:19:16 GMT 85 95.5800 XLON 1107784414280934 15/11/2024 11:23:27 GMT 84 95.4800 XLON 1107784414281480 15/11/2024 11:30:02 GMT 85 95.5600 XLON 1107784414282142 15/11/2024 11:36:29 GMT 50 95.5200 XLON 1107784414283109 15/11/2024 11:36:29 GMT 38 95.5200 XLON 1107784414283110 15/11/2024 11:43:26 GMT 35 95.5400 XLON 1107784414283865 15/11/2024 11:49:50 GMT 90 95.6000 XLON 1107784414285123 15/11/2024 11:51:39 GMT 85 95.6000 XLON 1107784414285619 15/11/2024 11:54:34 GMT 90 95.5800 XLON 1107784414286853 15/11/2024 12:00:36 GMT 87 95.6000 XLON 1107784414289038 15/11/2024 12:04:56 GMT 89 95.6600 XLON 1107784414289268 15/11/2024 12:07:48 GMT 87 95.7600 XLON 1107784414289424 15/11/2024 12:26:39 GMT 68 95.6800 XLON 1107784414290380 15/11/2024 12:26:39 GMT 19 95.6800 XLON 1107784414290381 15/11/2024 12:35:17 GMT 89 95.5400 XLON 1107784414290797 15/11/2024 12:47:19 GMT 86 95.3600 XLON 1107784414291482 15/11/2024 13:05:28 GMT 84 95.3200 XLON 1107784414293465 15/11/2024 13:20:13 GMT 43 95.3600 XLON 1107784414294395 15/11/2024 13:20:13 GMT 43 95.3600 XLON 1107784414294396 15/11/2024 13:26:08 GMT 89 95.3600 XLON 1107784414294788 15/11/2024 13:33:27 GMT 88 95.4600 XLON 1107784414295191 15/11/2024 13:40:26 GMT 88 95.5400 XLON 1107784414295602 15/11/2024 13:49:09 GMT 51 95.6000 XLON 1107784414295928 15/11/2024 13:55:32 GMT 88 95.5200 XLON 1107784414296219 15/11/2024 14:00:50 GMT 88 95.5600 XLON 1107784414296592 15/11/2024 14:00:50 GMT 31 95.5400 XLON 1107784414296606 15/11/2024 14:00:50 GMT 58 95.5400 XLON 1107784414296607 15/11/2024 14:27:39 GMT 88 95.3800 XLON 1107784414298440 15/11/2024 14:33:05 GMT 84 95.5200 XLON 1107784414298871 15/11/2024 14:43:45 GMT 85 95.5800 XLON 1107784414299507 15/11/2024 14:44:00 GMT 89 95.5600 XLON 1107784414299509 15/11/2024 14:52:17 GMT 86 95.4000 XLON 1107784414300149 15/11/2024 14:54:16 GMT 84 95.4400 XLON 1107784414300272 15/11/2024 14:59:14 GMT 84 95.5000 XLON 1107784414300508 15/11/2024 15:05:15 GMT 85 95.4800 XLON 1107784414300984 15/11/2024 15:16:43 GMT 42 95.5400 XLON 1107784414302029 15/11/2024 15:16:43 GMT 45 95.5400 XLON 1107784414302030 15/11/2024 15:26:09 GMT 85 95.3800 XLON 1107784414303059 15/11/2024 15:28:46 GMT 89 95.4400 XLON 1107784414303321 15/11/2024 15:30:13 GMT 89 95.3200 XLON 1107784414303931 15/11/2024 15:32:02 GMT 85 95.2600 XLON 1107784414304856 15/11/2024 15:33:02 GMT 17 95.2200 XLON 1107784414305230 15/11/2024 15:33:02 GMT 53 95.2200 XLON 1107784414305231 15/11/2024 15:33:02 GMT 17 95.2200 XLON 1107784414305232 15/11/2024 15:33:02 GMT 90 95.2000 XLON 1107784414305233 15/11/2024 15:36:32 GMT 89 95.2600 XLON 1107784414306061 15/11/2024 15:36:32 GMT 86 95.2400 XLON 1107784414306064 15/11/2024 15:36:32 GMT 66 95.2200 XLON 1107784414306067 15/11/2024 15:36:32 GMT 19 95.2200 XLON 1107784414306068 15/11/2024 15:44:26 GMT 85 95.2800 XLON 1107784414307746 15/11/2024 15:46:40 GMT 72 95.2600 XLON 1107784414308068 15/11/2024 15:46:40 GMT 18 95.2600 XLON 1107784414308069 15/11/2024 15:47:29 GMT 89 95.2200 XLON 1107784414308154 15/11/2024 15:49:57 GMT 88 95.3200 XLON 1107784414308546 15/11/2024 15:52:24 GMT 36 95.2800 XLON 1107784414308748 15/11/2024 15:52:24 GMT 48 95.2800 XLON 1107784414308749 15/11/2024 15:54:13 GMT 59 95.2600 XLON 1107784414308978 15/11/2024 15:54:13 GMT 27 95.2600 XLON 1107784414308979 15/11/2024 15:55:19 GMT 90 95.2000 XLON 1107784414309063 15/11/2024 15:59:59 GMT 89 95.2200 XLON 1107784414309662 15/11/2024 16:01:30 GMT 6 95.1800 XLON 1107784414309984 15/11/2024 16:01:30 GMT 80 95.1800 XLON 1107784414309985 15/11/2024 16:03:26 GMT 7 95.0800 XLON 1107784414310325 15/11/2024 16:03:26 GMT 33 95.0800 XLON 1107784414310326 15/11/2024 16:03:26 GMT 50 95.0800 XLON 1107784414310327 15/11/2024 16:06:04 GMT 67 95.0200 XLON 1107784414310806 15/11/2024 16:06:04 GMT 20 95.0200 XLON 1107784414310807 15/11/2024 16:07:26 GMT 85 94.9800 XLON 1107784414311036 15/11/2024 16:07:26 GMT 88 94.9600 XLON 1107784414311041 15/11/2024 16:07:26 GMT 87 94.9400 XLON 1107784414311053 15/11/2024 16:12:49 GMT 86 94.6600 XLON 1107784414311724 15/11/2024 16:14:06 GMT 88 94.7200 XLON 1107784414312041 15/11/2024 16:17:16 GMT 40 94.7400 XLON 1107784414312575 15/11/2024 16:17:16 GMT 45 94.7400 XLON 1107784414312576 15/11/2024 16:18:51 GMT 87 94.7800 XLON 1107784414312760 15/11/2024 16:22:22 GMT 89 94.4600 XLON 1107784414313187 15/11/2024 16:24:41 GMT 89 94.4800 XLON 1107784414313415 15/11/2024 16:24:41 GMT 90 94.4600 XLON 1107784414313417 15/11/2024 16:29:59 GMT 87 94.5000 XLON 1107784414313964 15/11/2024 16:32:51 GMT 88 94.4400 XLON 1107784414314357 15/11/2024 16:34:32 GMT 69 94.5200 XLON 1107784414314580 15/11/2024 16:34:32 GMT 19 94.5200 XLON 1107784414314581 15/11/2024 16:39:09 GMT 10 94.4600 XLON 1107784414315568 15/11/2024 16:39:09 GMT 76 94.4600 XLON 1107784414315569 15/11/2024 16:40:39 GMT 89 94.5000 XLON 1107784414315771 15/11/2024 16:42:25 GMT 85 94.4400 XLON 1107784414316106 15/11/2024 16:44:34 GMT 86 94.4200 XLON 1107784414316560 15/11/2024 16:46:39 GMT 86 94.4800 XLON 1107784414317047 15/11/2024 16:50:03 GMT 84 94.5400 XLON 1107784414317570 15/11/2024 16:51:20 GMT 20 94.6800 XLON 1107784414317778 15/11/2024 16:51:20 GMT 64 94.6800 XLON 1107784414317779 15/11/2024 16:52:37 GMT 85 94.8200 XLON 1107784414318026 15/11/2024 16:55:57 GMT 86 94.8400 XLON 1107784414318560 15/11/2024 16:55:57 GMT 14 94.8200 XLON 1107784414318566 15/11/2024 16:55:57 GMT 73 94.8200 XLON 1107784414318567 15/11/2024 17:00:04 GMT 84 94.9400 XLON 1107784414319288 15/11/2024 17:00:17 GMT 89 94.9600 XLON 1107784414319359 15/11/2024 17:02:06 GMT 86 95.0000 XLON 1107784414319689 15/11/2024 17:03:19 GMT 79 94.9800 XLON 1107784414319913 15/11/2024 17:05:30 GMT 90 95.0000 XLON 1107784414320180 15/11/2024 17:06:11 GMT 78 95.0000 XLON 1107784414320345 15/11/2024 17:06:40 GMT 35 95.0000 XLON 1107784414320445 15/11/2024 17:06:40 GMT 32 95.0000 XLON 1107784414320446 15/11/2024 17:08:09 GMT 67 94.9800 XLON 1107784414320918 15/11/2024 17:09:21 GMT 67 94.9800 XLON 1107784414321188 15/11/2024 17:09:21 GMT 59 94.9600 XLON 1107784414321194 15/11/2024 17:12:18 GMT 81 95.0400 XLON 1107784414322209 15/11/2024 17:12:35 GMT 51 95.0600 XLON 1107784414322308 15/11/2024 17:14:29 GMT 70 95.1400 XLON 1107784414322921 15/11/2024 17:14:33 GMT 54 95.1800 XLON 1107784414322959 15/11/2024 17:14:33 GMT 23 95.1600 XLON 1107784414322974 15/11/2024 17:14:33 GMT 15 95.1600 XLON 1107784414322975 15/11/2024 17:14:33 GMT 19 95.1600 XLON 1107784414322976 15/11/2024 17:15:42 GMT 55 95.2000 XLON 1107784414323193 15/11/2024 17:17:00 GMT 58 95.2600 XLON 1107784414323777 15/11/2024 17:17:13 GMT 56 95.2800 XLON 1107784414323903 15/11/2024 17:18:06 GMT 58 95.3000 XLON 1107784414324146 15/11/2024 17:18:15 GMT 60 95.3200 XLON 1107784414324160 15/11/2024 17:18:58 GMT 61 95.3600 XLON 1107784414324393 15/11/2024 17:19:06 GMT 37 95.3400 XLON 1107784414324430 15/11/2024 17:20:01 GMT 45 95.3800 XLON 1107784414324620 15/11/2024 17:20:05 GMT 42 95.3600 XLON 1107784414324664 15/11/2024 17:20:10 GMT 42 95.3400 XLON 1107784414324707 15/11/2024 17:20:48 GMT 7 95.3000 XLON 1107784414324954 15/11/2024 17:21:29 GMT 48 95.3200 XLON 1107784414325145 15/11/2024 17:21:41 GMT 52 95.3400 XLON 1107784414325194 15/11/2024 17:22:01 GMT 51 95.3600 XLON 1107784414325249 15/11/2024 17:22:47 GMT 53 95.4400 XLON 1107784414325483 15/11/2024 17:23:18 GMT 4 95.4000 XLON 1107784414325627 15/11/2024 17:23:18 GMT 33 95.4000 XLON 1107784414325629 15/11/2024 17:24:13 GMT 42 95.4000 XLON 1107784414325989 15/11/2024 17:24:13 GMT 44 95.4000 XLON 1107784414326031 15/11/2024 17:24:53 GMT 23 95.4800 XLON 1107784414326333 15/11/2024 17:24:53 GMT 25 95.4800 XLON 1107784414326334 15/11/2024 17:25:11 GMT 49 95.5000 XLON 1107784414326501 15/11/2024 17:25:51 GMT 35 95.5000 XLON 1107784414326790 15/11/2024 17:26:16 GMT 37 95.4200 XLON 1107784414327021 15/11/2024 17:27:26 GMT 45 95.4800 XLON 1107784414327398 15/11/2024 17:27:58 GMT 50 95.5000 XLON 1107784414327739 15/11/2024 17:28:16 GMT 58 95.5000 XLON 1107784414327873 15/11/2024 17:29:46 GMT 13 95.5200 XLON 1107784414328813

