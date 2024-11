NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain beschäftigte sich in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse mit der Erkenntnis, dass Textilhändler ihre Lieferketten ins näherliegende Ausland verlagern. In Europa sieht er für den Online-Händler Zalando relativ viel Bewertungspotenzial./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2024 / 17:51 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111