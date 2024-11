HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide nach einer Investorenveranstaltung in Frankfurt von 195 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es gebe für den Industriegase-Konzern nur begrenzt hohe Geschäftsrisiken, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Volumenumfeld bleibe zwar beeinträchtigt, doch das Unternehmen gehe davon aus, dass die Nettopreiserhöhungen der vergangenen Jahre Bestand haben werden./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 17:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120073