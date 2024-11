Nvidias Blackwell läuft heiß. Erneut macht der neue und kommende Blockbuster AI-Chip Probleme und verursacht in Rechenzentren Überhitzungen. Thyssenkrupp gehen die Optionen aus. Nach dem Rückzug von Carlyle ist nun ein IPO für TKMS geplant. Enel will die Dividende für 2024 erhöhen. Dank umfassender Deinvestments soll der Gewinn im kommenden Jahr weiter steigen.Der Aktienhandel in Asien startet am Montagmorgen mit gemischten Signalen in die neue Börsenwoche. Stärke zeigen insbesondere der Hang Seng Index und der KOSPI, der im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...