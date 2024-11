Auf dem Mortkasee in Lohsa schwimmen drei kleine Solaranlagen. Sie sind Teil eines Forschungsprojektes von RWE, dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) Insgesamt 190 schwimmende Solarmodule sind in dem Pilotprojekt für Floating PV installiert, berichtet RWE in einer Pressemitteilung. Die Forschungspartner wollen untersuchen, inwieweit schwimmende Solaranlagen im Einklang mit der Gewässerökologie realisiert ...

