© Foto: Dall-E

Die Nachfrage nach Wasserstoff dürfte in den nächsten Jahrzehnten stark steigen, so viel scheint klar. Das Analysehaus Morningstar stellt Aktien vor, die die nächste Welle mitreiten könnten.Einst als Schlüssel zur Energiewende gepriesen, ist es 2024 still geworden um den Wasserstoff-Hype. Nach drei verlustreichen Jahren verzeichnet der Morningstar Global Hydrogen Index in diesem Jahr zwar ein leichtes Plus von 4,86 Prozent in US-Dollar - damit hinkt die Branche dem breiteren Markt aber weit hinterher. Während die Nachfrage nach Wasserstoff langfristig wächst, bleiben politische und wirtschaftliche Unsicherheiten ein Bremsklotz. Der größte Gewinner des Jahres ist der US-Versorger Entergy mit …