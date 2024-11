Analysten sehen großes Potenzial in Welchau-1

Anzeige / Werbung Der Analystenkommentar von Auctus Advisors LLP, veröffentlicht am 6. November 2024, hebt die Fortschritte bei ADX Energy hervor. Analyst Stephane Foucaud sieht im Welchau-1-Projekt einen zentralen Wachstumstreiber. Insbesondere die bevorstehenden Fließtests werden als entscheidender Meilenstein für die Bewertung des Projekts angesehen. Auf Basis der aktuellen Entwicklungen hat Auctus den Zielkurs auf 0,70 AUD pro Aktie festgelegt, was ein signifikantes Potenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeutet. Der Analystenkommentar von Auctus Advisors LLP, veröffentlicht am 6. November 2024, hebt die Fortschritte bei ADX Energy hervor. Analyst Stephane Foucaud sieht im Welchau-1-Projekt einen zentralen Wachstumstreiber. Insbesondere die bevorstehenden Fließtests werden als entscheidender Meilenstein für die Bewertung des Projekts angesehen. Auf Basis der aktuellen Entwicklungen hat Auctus den Zielkurs auf 0,70 AUD pro Aktie festgelegt, was ein signifikantes Potenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeutet. Welchau-1: Fortschritte ADX Energy hat die Mobilisierung von Workover- und Testausrüstung für die Welchau-1-Bohrung bestätigt. Die für Ende November erwarteten Fließtests sollen klären, ob die beiden Hauptformationen - die Steinalm- und Reifling-Reservoire - produktionsfähig sind. Foucaud betont, dass die Ergebnisse dieser Tests entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Projekts seien.



Die Prospective Resources für Welchau-1 wurden wie folgt geschätzt:

- Low Case: 12 MMBOE

- Best Case: 46 MMBOE

- Mean Case: 85 MMBOE

- High Case: 217 MMBOE



Foucaud geht davon aus, dass ein erfolgreiches Testprogramm den Mittelwert von 85 MMBOE als realistisch erscheinen lassen könnte. Er hebt zudem die hohe Qualität des geförderten Öls hervor, das mit einer API-Dichte von 43,6° eine ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit aufweist. Dies macht Öl für ADX besonders attraktiv, da es im Gegensatz zu Gas ohne umfangreiche Infrastruktur verarbeitet oder transportiert werden kann. Strategische Vorteile des Projekts Das Welchau-1-Projekt profitiert von seiner Nähe zur bestehenden Infrastruktur von ADX, darunter die Verarbeitungsanlage bei Anshof mit einer Kapazität von 3.000 Barrel pro Tag. Sollte die Testphase erfolgreich verlaufen, könnten Förderanlagen mit geringen Investitionen direkt in Betrieb genommen werden. Foucaud weist zudem darauf hin, dass zusätzliche horizontale Bohrungen und technologische Optimierungen wie Säurebehandlungen das Produktionspotenzial erheblich steigern könnten. Trotz der enttäuschenden Ergebnisse der Lichtenberg-1-Bohrung, die aus der Bewertung entfernt wurde, sehen Analysten weiterhin großes Potenzial in Welchau-1. Die unriskierten Nettoinventarwerte (NAV) für das Projekt werden auf 1,18 AUD pro Aktie geschätzt - mehr als das Zehnfache des aktuellen Aktienkurses. Foucaud erklärt, dass ADX Energy durch seine Projekte in Oberösterreich gut positioniert sei, um von der steigenden Nachfrage nach hochwertigem Öl und den geopolitischen Herausforderungen auf den europäischen Energiemärkten zu profitieren. Entscheidende Wochen für ADX Die nächsten Wochen könnten für ADX Energy richtungsweisend sein. Analyst Stephane Foucaud betont, dass die Fließtests bei Welchau-1 das Potenzial haben, das Projekt zu einem Kernstück der Unternehmensstrategie zu machen. Mit einer starken Partnerschaftsstrategie, darunter die Kooperation mit MCF Energy Ltd., sieht Auctus Advisors ADX gut aufgestellt, um Risiken zu minimieren und Effizienz zu maximieren. Ein erfolgreicher Nachweis der Produktionsfähigkeit könnte nicht nur den Unternehmenswert erheblich steigern, sondern auch die langfristige Marktposition von ADX Energy festigen. Enthaltene Werte: XC0009677409,AU000000ADX9

