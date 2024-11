FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 185 (219) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1220 (1240) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1250 (1340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 615 (896) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3326 (3157) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 540 (515) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1020 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 770 (710) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 63 (62) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 515 (510) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 186 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 880 (840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 60 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CERILLION PRICE TARGET TO 2125 (1960) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 135 (100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GSK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1350 (1700) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 535 (530) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES XPS PENSIONS GROUP TARGET TO 435 (330) P - 'BUY' - HSBC CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 320 (341) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 620 (600) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES HAYS TO 'BUY' - PRICE TARGET 100 PENCE - HSBC RAISES STHREE TO 'BUY' - PRICE TARGET 420 PENCE - JEFFERIES CUTS JUDGES SCIENTIFIC PRICE TARGET TO 11700 (12230) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1300 (1250) P - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1400 (1450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 3450 (3425) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES XPS PENSIONS GROUP PRICE TARGET TO 395 (355) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 830 (720) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2550) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HAMMERSON TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 305 (190) PENCE - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 280 (210) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob