Die Module der Anlage am Neusiedler See werden auf Trackern installiert. Auf der Fläche werden unter anderem Kartoffeln und Kichererbsen angebaut. Den Netzanschluss teilt sich die Agri-Photovoltaik-Anlage mit einem Windpark. Der Versorger Burgenland Energie will bis zum Jahresende Österreichs größte Agri-Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen. Das Solarsystem hat eine Leistung von 164 Megawatt. Die Anlage bei Tadten/Wallern am Neusiedler See im Südosten des Landes nimmt eine Fläche von 180 Hektar ein. Ein Teil davon wird für die Bio-Landwirtschaft genutzt, zunächst für den Anbau von Kartoffeln ...

