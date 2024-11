Die MHP Hotel AG (MHP) hat in Partnerschaft mit der HWS Immobilien- und Vermögensverwaltung GmbH (HWS) das Hotel Le Méridien Stuttgart von Union Invest erworben und einen langfristigen Mietvertrag zur Bewirtschaftung des 293-Zimmer-Hotels gesichert. MHP, das die Immobilie seit 2017 betreibt, wird das Hotel modernisieren. HWS bringt Erfahrung aus früheren Hotelakquisitionen mit. MHP hält einen Minderheitsanteil an dem Joint Venture, was die Strategie widerspiegelt, vom operativen Erfolg auch durch eine Wertsteigerung der Immobilie zu profitieren. Der Deal folgt der erfolgreichen Co-Investment-Strategie von MHP, wie sie bereits beim Basel Marriott Hotel demonstriert wurde. Die neuesten KPIs und die bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 unterstreichen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 3,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG