In Franken entsteht eine besondere Solaranlage entlang des Zauns am Flughafen Nürnberg. Bauherr ist der Flughafen-Betreiber Airport Nürnberg, für die Umsetzung ist Greenovative verantwortlich. Auf 1,7 Kilometer Länge und 60 Metern Breite soll sich die neue Solaranlage am Flughafen erstrecken, die Spitzenleistung gibt Airport Nürnberg mit 13,4 MW an. Der symbolische Spatenstich fand am Freitag voriger Woche statt.Betrieben werden soll die Solaranlage von der für die Energieversorgung des Flughafens ...

