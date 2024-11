Die meistgehandelten Produkte: Tesla profitiert weiter von Trump!

Der DAX® startete heute kaum verändert. Die Anleger sind immer noch stark verunsichert von der Gesamtsituation am Markt. Erst die US-Wahl, dann das Aus der Ampel-Koalition. Einmal beeinflussen die Hoffnungen und einmal die Risiken dieser Ereignisse die Anleger. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Tesla.

Das Papier des Autoherstellers aus den USA profitiert weiterhin von der neuen Regierung. Seit der Wahl ist das Papier rund 28 Prozent nach oben gesprungen. Und auch heute macht es damit weiter. Die Tesla-Aktie ist vorbörslich stark im Plus. Anleger hoffen auf einen Durchbruch im autonomen Fahren. Denn Trump und die neue Regierung wollen ein Rahmenwerk für vollautonome Fahrzeuge schaffen. Dies könnte das Unternehmen stark antreiben, denn Elon Musk hat ausführliche Pläne dazu und möchte ebenfalls das kürzlich vorgestellte Robo-Taxi 2026 auf den Markt bringen. Außerdem sind heute Call-Optionsscheine auf Apple gefragt. Über den Tech-Riesen kursieren eine Hand voll Nachrichten. Zum Einen soll das Unternehmen aufgrund von geopolitischen Spannungen und Handelskonflikten vor großen Herausforderungen stehen. Eine Einführung von Zöllen auf Importe könnte dabei zu erheblichem Druck auf die Margen führen. Des Weiteren steht das Vision Pro Headset von Apple im Fokus. Aufgrund schlechter Verkaufszahlen könnte es zu einer Einstellung der Produktion kommen. Gründe dafür sind ein zu teurer Preis und Komfortprobleme.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD06S0 7,39 19197,00 Punkte 19920,32 Punkte 25,25 Open End DAX® Call HD8RBS 0,48 19193,00 Punkte 18750,65 Punkte 40,42 Open End DAX® Put HD1929 5,12 19197,00 Punkte 19689,69 Punkte 36,35 Open End Tesla Inc. Call UG0A95 8,59 320,87 USD 257,44 USD 4,33 Open End HelloFresh SE Call UG09PF 1,41 11,195 EUR 10,01 EUR 7,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2024; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Call HD73TD 1,07 341,45 USD 430,00 USD 43,37 15.01.2025 DAX® Put HD97AK 1,96 19172,00 Punkte 19200,00 Punkte 98,86 26.11.2024 Tesla Inc. Call UG0GMT 2,30 341,45 USD 350,00 USD 27,25 18.12.2024 Apple Inc. Call HB9531 1,12 225,44 USD 220,00 USD 19,81 15.01.2025 Netflix Inc. Call HD4XM6 26,96 821,315 USD 600,00 USD 3,03 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2024; 10:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Long HD82M0 4,56 140,94 USD 121,80 USD 7 Open End NVIDIA Corp. Long HD6C0Y 3,52 140,94 USD 106,58 USD 4 Open End ASML Holding N.V. Long HC4058 3,41 620,50 EUR 423,65 EUR 3 Open End ASML Holding N.V. Long HC3Z01 0,35 620,50 EUR 508,34 EUR 5 Open End Electronic Arts Inc. Long HD36MH 12,97 161,19 USD 107,67 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2024; 10:30 Uhr;

