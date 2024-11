Siemens: Können die Bullen das Ruder herumreißen?

Schwäche nach Ausbruch!

Pullback Trading-Strategie

Rückblick

Siemens gehört zu den aussichtsreichsten Werten im DAX. Der Industriekonzern ist Weltmarktführer bei der Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Eine Kooperation mit NVIDIA sollte die Vormachtstellung des von Siemens in den Bereichen Digital Industries und Smart Infrastructure weiter festigen. Die Aktie konnte letzte Woche, nach der Zahlenveröffentlichung, nach oben ausbrechen. Aktuell sehen wir einen scharfen Rücksetzer der Kurse.

Siemens-Aktie: Chart vom 18.11.2024, Kürzel: SIE, Kurs: 185.68 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn die Bullen Stärke zeigen, könnte man bei Notierungen über 186 Euro eine Long-Position ins Rennen schicken.

Mögliches bärisches Szenario

Rutscht die Aktie unter die 20-Tagelinie, muss mit zunehmender Schwäche gerechnet werden.



Meinung

Nach einem Rekordjahr mit 9 Mrd. Euro Gewinn erwartet der Technologiekonzern weiteres Wachstum. Dabei profitierte Siemens von guten Geschäften bei Smart Infrastructure. "Wir glauben daran, dass der Automatisierungs-Markt langfristig ein Wachstumsmarkt ist", sagte der Vorstandschef Roland Busch. Siemens geht davon aus, dass sich die Erholung in der Automatisierungstechnik bis in die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 verzögern wird. In der Sparte Digital Industries könnten dadurch weltweit bis zu 5.000 Stellen wegfallen. Charttechnisch ist die Aktie nach ihrem Ausbruch auf eine neues Rekordhoch in den Unterstützungsbereich bei 185/186 Euro zurückgekommen. Wenn die Bullen am Ball bleiben wollen, müssten diese jetzt Stärke zeigen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 145.97 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 240.73 Mio. EUR

Meine Meinung zu Siemens ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.11.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in SIE hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.