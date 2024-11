Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - UBS Asset Management hat die Ernennung von Rory Tobin zum Senior Advisor bekannt gegeben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Ernennung erfolgt im Rahmen der strategischen Fokussierung auf den Ausbau des weltweit führenden ETF- und Indexgeschäfts, einschließlich der Top-5-ETF-Franchise in EMEA. In dieser neuen Funktion wird Rory Tobin an Aleksandar Ivanovic, President of Asset Management, berichten und eng mit dem Asset Management-Team zusammenarbeiten, um die Expansion des Unternehmens in den globalen Schlüsselmärkten zu beschleunigen. ...

