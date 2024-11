Daimler Buses rückt einen elektrisch angetriebenen Überlandbus ins Rampenlicht. Beim Mercedes-Benz eIntouro handelt es sich noch um einen seriennahen Prototypen. In knapp einem Jahr soll das strombetriebene Modell aber seine Serien-Weltpremiere feiern - und ab 2026 ausgeliefert werden. Daimler Buses strebt aus der Stadt hinaus in die Peripherie und will nun auch den Überlandverkehr elektrifizieren. Garant für einen erfolgreichen Einstieg in dieses ...

