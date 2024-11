Die Siemens Energy Aktie erreichte am Montag ein neues Allzeithoch von 48,33 Euro und setzte damit ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Mit einer Vervierfachung des Wertes im laufenden Jahr hat sich das Unternehmen an die Spitze des DAX katapultiert. Diese Entwicklung hat die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich gezogen: Goldman Sachs erhöhte das Kursziel auf 56 Euro, was einem weiteren Potenzial von 19 Prozent entspricht. Begründet wird dies mit der erfolgreichen Umsetzung des Turnaround-Plans und den ehrgeizigen Zielen bis 2028. Auch JPMorgan passte sein Kursziel nach oben an, von 32,80 auf 38,70 Euro, behielt jedoch die Einstufung "Neutral" bei.

Wachstumschancen durch KI

Neben der positiven Geschäftsentwicklung sieht die Unternehmensführung zusätzliches Wachstumspotenzial durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Diese Aussicht könnte die Attraktivität der Aktie für Investoren weiter steigern. Experten erwarten eine Annäherung der Bewertung an die des Wettbewerbs, während Anleger die nächsten Schritte in der dreijährigen Turnaround-Strategie genau beobachten. Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren wider, wobei die erfolgreiche Umsetzung geplanter Maßnahmen weiterhin entscheidend bleibt.

